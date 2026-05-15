Süper Lig’de üst üste 4. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray, 26. şampiyonluk kupasını bu akşam havaya kaldırıyor. Sarı-kırmızılı futbolcuları taşıyan üstü açık otobüs saat 16.00’da tarihi Galatasaray Lisesi’nden RAMS Park’a doğru hareket edecek. 55 bin coşkulu taraftarın tribünleri hınca hınç dolduracağı stadyumda şovlar tam saat 19.05’te başlayacak. HACIOSMANOĞLU YOK! Futbolcular seçtikleri özel şarkılar eşliğinde sahneye çıkacak, drone gösterileri ve ışık şovlar geceye renk katacak. Büyük zaferin simgesi olan şampiyonluk kupası saat 22.00’de RAMS Park’ta yükselecek. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun törene katılması beklenmiyor. Kupayı TFF yöneticisi Ural Aküzüm verecek.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.