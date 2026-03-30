Galatasaray'a transfer olduğu 2022-23 sezonunun ardından Aston Villa, Atalanta, Fiorentina ve Udinese olmak üzere 4 farklı takıma kiralanan Nicolo Zaniolo için nihai karar verildi. Udinese'nin, İtalyan futbolcunun 10 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmak istediği öğrenildi.

İtalyan basınından Tuttomercatoweb'in haberine göre 26 yaşındaki hücumcu, Udinese'deki performansıyla yönetimin gözüne girdi. Siyah-Beyazlı kulüp ise 10 milyon euroluk opsiyonu kullanma kararı aldı. Başka bir kulübün transfere dahil olma ihtimalinden çekilen Udinese'nin, en hızlı şekilde transferi bitirmeyi planladığı ifade edildi.

DİĞER OPSİYONU TERCİH ETMEDİLER

Galatasaray, Zaniolo'yu Udinese'ye iki farklı satın alma opsiyonuyla kiraladı. İlk opsiyon 10 milyon euro nakitken; diğer opsiyon ise 5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan Galatasaray'a yüzde 50 pay şeklindeydi. İtalyan kulübü, 10 milyon euroyu direkt olarak ödeyerek bonservisin tamamına sahip olmayı tercih etti.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Öte yandan 26 yaşındaki futbolcunun menajeri Claudio Vigorelli ise Zaniolo'nun Udinese'deki mevcut durumu ve geleceğiyle ilgili İtalyan basınına şunları aktardı:

"Udinese'nin Nicolo için yeniden yükselişe geçme ihtiyacını karşılayacak ideal yer olduğuna ikna olduk ama zaten öyle düşünüyorduk. Ortam maksimum istikrar ve huzur sağladı. Bugüne kadarki verilerin, bu seçimin ne kadar doğru olduğunu doğruladığını saklamanın bir anlamı yok ancak şunu söylemek istiyorum; Zaniolo fırsatı en iyi şekilde değerlendirerek bu yeni maceraya kendisini en iyi şekilde adapte etti.

"TÜRKİYE'DE ÇOK SEVİLİYOR"

Türkiye'de hala çok seviliyor. Roma'da eleştirilmişti ama Konferans Ligi finalinde galibiyeti getiren golü attı ve oradan ayrıldı. Galatasaray ile şampiyon oldu ve attığı bir gol derbiyi kazandırdı. Premier Lig'de bahis olayı nedeniyle zor bir yıl geçirdi ancak bu durumdan büyük bir başarıyla çıktı ve Aston Villa'nın Avrupa'ya dönmesine katkı sağladı. Kısacası, Atalanta ve Fiorentina'da geçirdiği zorlu yıl dışında Nicolo her zaman lider ve başrol oyuncusu olarak sezonlar geçirdi. Bence kariyeri boyunca birçok kez şampiyonluk vasıflarına sahip olduğunu kanıtladı.

GELECEĞİ HAKKINDA KONUŞTU

Udinese'nin Zaniolo'yu satın alma opsiyonu var ama burada rakamlardan bahsetmeyelim. En kısa zamanda masaya oturup nasıl bir yol izleyeceğimizi değerlendireceğimize eminim. Kesin olan şey, Udinese'de çok iyi olduğu.

Umduğumuz gibi bu performans devam ederse, diğer takımların ilgisini çekeceğini düşünmek futbolun dinamiklerinin bir parçası. Ama tekrar ediyorum, Udinese'de mutlu ve durumu adım adım ele alıyoruz. Gelecekte ne olacağı konusunda çok ileriye bakmanın bir anlamı yok; şimdilik Galatasaray ile anlaşmayı sonuçlandırmaya odaklanalım ve Udinese'nin planlarının ne olduğunu görelim."