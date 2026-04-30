Galatasaray'ın sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı İlkay Gündoğan için sürpriz bir teklif geldi. Sarı kırmızılıların Türk asıllı Alman yıldızı için Suudi Arabistan ekipleri harekete geçti. Arabistan medyasından Arriyadiah'da yer alan haberde Suudi ekibi Al Ahli, tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmak için devreye girdi. Al Ahli'nin 35 yaşındaki orta saha oyuncusunu renklerine bağlamak istediği aktarıldı. Haberin detayında Suudi Arabistan ekibinin sezon sonunda Galatasaray'a 10 milyon Euro teklif sunacağı ve pazarlıklara girişeceği de ifade edildi. Bu sezon Galatasaray formasıyla 35 maça çıkan İlkay Gündoğan, 2 gol, 5 asistlik performans sergilemeyi başardı.

