Galatasaray yönetimi, transferde henüz resmi bir adım atmaması nedeniyle eleştirilse de perde arkasında büyük hedefler peşinde koşuyor. Şampiyonlar Ligi’nde geçen sezon yakalanan son 16 başarısının üzerine çıkmak isteyen sarı-kırmızılılar yapılacak takviyelerin takıma mutlaka seviye atlatması görüşünde birleşiyor. Bu doğrultuda ilerleyen idareciler dünya yıldızlarıyla temasta. Manchester United’ın maestrosu Bruno Fernandes ilk hedef…

HEPSİ ZOR TRANSFERLER

Piyasa değeri 35 milyon Euro olan Portekizli futbolcunun dışında Real Madrid’den Eduardo Camavinga da listenin ikinci sırasında. 23 yaşındaki Fransız orta sahanın piyasa değeri ise 50 milyon Euro… Arsenal’in kaptanı Martin Odegaard da listedeki isimler arasında. 65 milyon Euro’luk piyasa değerine sahip 27 yaşındaki Norveçli yıldız da diğer bir zor hedef. Yönetim, “Alacağımız oyuncu takıma seviye atlatacak” diyerek sabırsızlanan taraftarlara mesaj verdi. Sarı-kırmızılılar, Avrupa’nın zirvesin- de oynayan bu üç yıldızdan en az birini kadroya katmayı planlıyor.