Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu yaşayan Galatasaray'da "5'te 5 ile rekor" parolasıyla yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Sarı-Kırmızılılarda devre arasında Bayern Münih'ten kiralanan Sacha Boey ile ilgili karar da verildi.

10+4 KARARDA ETKİLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 10+4 şeklindeki yeni yabancı kararının ardından Fransız futbolcunun Galatasaray'daki geleceği de netlik kazandı.

Sporx'in haberine göre Sarı-Kırmızılılar, Boey'i transfer gündeminden çıkardı. TFF'nin 10+4 yabancı kuralını açıklamasının ardından Bayern Münih ile yürütülen bonservis pazarlıklarının durdurulduğu belirtildi. Mevcut yabancı kontenjanının ise farklı mevkilerde değerlendirilmek istendiği ifade edildi.

KURALA GÖRE İŞLER DEĞİŞEBİLİR

Öte yandan TFF'nin ilerleyen günlerde 10+4 yabancı kuralında bir değişiklik yapması halinde Boey, hala Galatasaray için bir opsiyon olarak masada duruyor. Bugün açıklanan kuralın değişmemesi durumunda ise Boey, Sarı-Kırmızılıların gündeminde yer almıyor.