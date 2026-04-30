Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 2 Mayıs Cumartesi günü Samsunspor'a konuk olacak lider Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü. Sarı kırmızılılar deplasmanda rakibini mağlup ederse üst üste 4. şampiyonluğunu ilan edecke. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Dört grup halinde 5'e 1 çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı. Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Samsunspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.