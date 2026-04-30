Galatasaray Cumartesi günü oynayacağı Samsunspor maçı öncesi antrenmanda adeta gövde gösterisi yaptı.

Antrenmandan yaklaşık 2 saat önce tribünleri doldurmaya başlayan taraftarlar, tezahüratlar yapıp marşlar söyleyerek futbolcuların sahaya çıkması bekledi. Antrenman için futbolcuların sahaya çıkmasıyla büyük bir coşku yaşandı.

Bir derbi maç atmosferindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Bu sırada taraftarlar, futbolcular tek tek tribünlere çağırdı. En büyük ilgi, Victor Osimhen ile Mauro Icardi'ye gösterildi. En son teknik direktör Okan Buruk tribünlere çağrıldı.

Top kapma çalışmasıyla süren idman, iki yarı sahada iki takıma ayrılarak yapılan çift kale maçlarla sona erdi. Antrenman sırasında tüm tribünlerde aynı anda yakılan meşaleler renkli bir görsel oluşturdu.

İdmana ayak bileğinde kemik ödemi bulunan Gabriel Sara ile dizinde esneme olan Yaser Asprilla katılmadı. İki futbolcu da günü tedaviyle geçirdi.

Galatasaray, Samsunspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

DURSUN ÖZBEK'E ÖZEL İSTEK

Galatasaray taraftarı, başkan Dursun Özbek'e büyük sevgi gösterisinde bulundu.

Başkan Özbek, taraftara açık antrenmanı locadan takip etti. Taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk'tan başkan Özbek'i getirmesini istedi. Ardından sahaya inen Özbek, büyük sevgi gösterileri arasında taraftarı selamladı.

Bu sırada, "Büyük başkan" diye tezahüratta bulunuldu.

Eski futbolcular tribünde

Eski Galatasaraylı futbolcular, antrenmanı tribünden takip etti.

RAMS Park'taki antrenmanı Johan Elmander, Sabri Sarıoğlu, Yekta Kurtuluş, Emre Çolak, Hasan Kabze, Ryan Babel, Ryan Donk ve Jimmy Durmaz da izledi. Taraftarlar, eski futbolculara ilgi gösterdi.