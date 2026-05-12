Galatasaray, 4 sene üst üste şampiyonluğun mutluluğunu yaşarken gelecek sezon için şimdiden harekete geçti.

Sarı kırmızılı yönetim, rotasını Şampiyonlar Ligi'nde başarı olarak güncellerken dünya yıldızlarını kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

HT Spor'un haberine göre sarı kırmızılıların transfer listesinin en başında, Liverpool ile yol ayrımına gelen dünyaca ünlü savunmacı Virgil van Dijk yer alıyor. 34 yaşındaki tecrübeli stoperi kadrosuna katarak savunma hattını sağlama almak isteyen yönetim, Hollandalı yıldızın kararını beklemeye geçti.

HEYECAN YARATTI

Haberin detayında Liverpool ile bir yıl daha kontratı bulunan Van Dijk’ın kariyerine Türkiye’de devam etme ihtimalinin yüksek olduğu aktarıldı. Galatasaray bu transferi Dünya Kupası’ndan önce bitirmek istiyor ancak Hollandalı savunmacı turnuva sonunu işaret ediyor.

İngiliz basını da tarafların sözleşme şartlarında anlaşma aşamasına geldiğini ve Liverpool ile pazarlıkların devam ettiğini iddia etti.

Van Dijk, daha önce sosyal medya hesabından Galatasaray'ın paylaştığı bir gönderiyi beğenmişti. 34 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu, son olarak Galatasaray forması giyen vatandaşı Noa Lang'ın şampiyonluk paylaşımını beğendi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in 2+1 yıllık sözleşme talebi bulunan Van Dijk dışında bir ismi daha listesine eklediği öğrenildi. Başkan Özbek, Real Madrid’in Alman savunmacısı Antonio Rüdiger'i de takımda görmek istediği isimlerin içinde tutuyor.