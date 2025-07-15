Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray İlkay Gündoğan transferini bitirmek üzere… beIN SPORTS'un haberine göre sarı kırmızılılar, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan ile bireysel şartlarda anlaşmaya vardı. İlkay Gündoğan, Galatasaray'da oynama isteğini sarı-kırmızılı yöneticelere bildirmişti.
Yıldız oyuncu, İngiliz devinden bonservisini alacak ve Galatasaray'a bedelsiz imza atacak. Haberde İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'da yıllık 5-6 milyon euro civarında yıllık maaş alacağı aktarıldı.