Bir dönem Galatasaray forması giyen Brezilyalı futbolcu Carlos Vinicius, Germio'da imkansızı başararak gündem oldu.

Brezilyalı forvet, takımının Palestino ile oynadığı Sudamericana müsabakasında kazanılan penaltı için topun başına geçti.

11. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Vinicius, ilk penaltıyı kaçırdı. Ancak mücadelenin hakemi atışı tekrar ettirdi. Bir kez daha topun başına geçen Carlos Vinicius, yine kaçırdı.

Karşılaşmanın hakemi penaltı atışını bir kez daha tekrar ettirdi. Topun başına 3. defa geçen Brezilyalı futbolcu, adeta imkansızı başardı. Carlos Vinicius, üçüncü kez topu ağlarla buluşturamadı ve 6 dakika içerisinde 3 penaltı atışından da yararlanamamış oldu. Taraftarlar, yaşanan hadiseye isyan ederken, sosyal medyada da Vinicius'un kaçırdığı penaltılar gündem oldu.

Bu sezon Brezilya ekibi ile 26 maçta sahne alan Vinicius 13 gol ve 1 asist kaydetti.