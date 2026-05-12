Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonu şampiyonluğunu 15 Mayıs Cuma günü saat 19.05'te RAMS Park'ta taraftarıyla kutlayacak. Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre taraftarlar, GSPlus uygulamasını indirip, daha sonra GS taraftar Passo kartı veya Passo üyelikleriyle passo.com.tr ve Passo uygulamasından şampiyonluk kutlamasına bilet satın alabilecek. Şampiyonluk kutlamasının bilet fiyatları şöyle: Saha içi paketi: 19 bin 50 lira Doğu-Batı Alt Tribünler: Bin 905 lira Doğu-Batı Üst Tribünler: 500 lira Kuzey-Güney Kale Arkası: 190,50 lira Bu arada Galatasaray, sezonu 17 Mayıs Pazar günü oynayacağı Kasımpaşa maçıyla tamamlayacak.

