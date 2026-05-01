Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak Galatasaray, 26. şampiyonluğunu ilan etmeye çalışacak.

Süper Lig'de 32. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 7 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, Samsunspor mücadelesini kazanması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmadan şampiyonluğu garantileyecek.

Mutlu sona ulaşması halinde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde üst üste 4. şampiyonluğunu kazanacak Galatasaray, toplamda ise 26. kez ipi önde tamamlayacak. Galatasaray, Süper Lig tarihinde kendisine ait üst üste şampiyon olma rekorunu egale etmek için de geri sayımda.

YAPAY ZEKA'DAN SÜRPRİZ TAHMİN

Yapay zeka platformları maçın favorisini belirledi. Favori Galatasaray olsa da 3 puan alınmayan senaryolarda şampiyonluk yüzde 100 garanti değil.

Chat GPT istatistiklere ve oranlara göre Galatasaray'ın galip gelme ihtimalini yüzde 55 olarak değerlendirirken 'Samsun'da şampiyon olur' ve 'şampiyonluğu bir sonraki haftaya bırakır' oranlarını çok yakın tuttu.

Galatasaray’ın bu hafta şampiyon olma ihtimalini %55–70 arasında değerlendiren yapay zeka, gelecek haftaya bırakma ihtimalini de yüzde 45-55 arasında değerlendirdi. Bir başka yapay zeka uygulaması Gemini de Chat GPT ile aynı oranları verdi.