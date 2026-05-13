Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, sarı-kırmızılı kulübün 28 Şubat 2026 itibarıyla hazırlanan 9 aylık konsolide mali raporunu açıkladı.

HASILATTA YÜZDE 47’LİK ARTIŞ

"Bu dönem 9 aylık konsolide dönemde hasılatımız yüzde 47 artış göstererek, bir önceki dönemdeki 11.7 milyardan 17.2 milyar liraya yükselmiş durumda. Takımlarımız sadece sahada şampiyon olmuyor, aynı zamanda bu sene hasılatta çok ciddi bir artışla rakiplerimizin çok önünde hasılat rakamına ulaştık."

2.3 MİLYAR BRÜT KAR

"Satışlarımızın maliyeti 14.9 milyar lirayla sadece yüzde 28'lik artışla bu dönem gerçekleşti. Bu dönem 2.3 milyarlık brüt kar elde edilmiştir. Bir önceki dönemde brüt kar rakamımız sadece 75 milyon liraydı. Yaklaşık 30 katlık brüt kar artışı var."

"Bu dönem genel yönetim giderlerimiz 1 milyar, pazarlama satış dağıtım giderlerimiz 700 milyon, diğer faaliyet gelirlerimiz 493 milyon, diğer faaliyet giderlerimiz ise 2.2 milyar olarak tabloya yansıdı. Bu dönem faaliyette 1.1 milyar liralık zararla kapatıyoruz. Bir önceki dönem 1.8 milyarmış bu dönem."

DÖNEM 25 MİLYONLUK KAR İLE KAPANDI

"Parasal kayıp kazanç dediğimiz enflasyon muhasebesi tabloya 3.4 milyar lirayla yansıdı. Yatırım faaliyetlerinden 143 milyon, finansman gideri olarak 2.2 milyar, vergi gideri olarak 153 milyon rakam sonucunda 9 aylık dönemi toplamda 25 milyonluk karla kapatmış durumdayız."

"Hasılatımızın nereden kaynaklandığını incelemek istersek; sponsorluk isim hakkı reklam gelirleri yüzde 58 artış göstererek 3.6 milyar liraya ulaştı. Loca VIP kombine bilet gelirleri bu dönem 3.5 milyar liraya ulaştı, yüzde 19 artış sağlandı."

BORÇ ARTTI SEBEP BONSERVİS

"Yükümlülüklerimize bakarsak, bir önceki döneme yüzde 29 artarak 25.2 milyar TL rakamına ulaşmış durumda. Burada en önemli kalemlerden bir tanesi ilişkili olmayan ticari borçlar 5.7 milyardan 11.2 milyara çıktı. Buradaki sebep bonservisiyle aramıza katılan oyuncularla ilgili rakam."

TOPLAM BORÇ 30 MİLYARA YAKIN

"Uzun vadeli yükümlülüklerimizde yüzde 24'lük azalışla 4.2 milyar TL oldu. Toplam yükümlülüklerimiz 25 milyardan 29.4 milyara çıkarak yüzde 18'lik TL bazında bir artış yaşamış."