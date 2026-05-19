Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray'ın heyetiyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelen Erdoğan, Süper Lig'deki 26. şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılı ekibi tebrik etti.

YENİ KURALI ŞİKAYET ETTİ

Galatasaray cephesinin görüşmede Erdoğan’a yeni yabancı kuralı hakkında şikayette bulunduğu iddia edildi. Haluk Yürekli’ye göre Dursun Özbek, Okan Buruk ve Abdullah Kavukçu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 10+4 yabancı kuralı ile ilgili şikayetini iki kere anlattı. Erdoğan, konuyu ciddiyetle takip etti ve notlarını aldı.

'YENİ KURAL MADDİ AÇIDAN ZORLAYACAK’

Okan Buruk ligin son haftası oynanan Antalya maçında yabancı kuralı hakkında şunları söylemişti: "Yabancı kuralı bütün kulüpleri zorlayacak. Özellikle bizim gibi Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olan takımları zorlayacak. Genç oyuncu almak istiyoruz ama Şampiyonlar Ligi için hazır genç oyuncular almak istiyorsunuz. Ancak hazır genç oyuncu getirmek kolay değil. Maliyetleri yüksek. Yeni yabancı kuralı takımları maddi olarak da zorlayacak."