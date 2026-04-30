Samsun deplasmanında kazanması halinde üst üste dördüncü şampiyonluğunu ilan edecek Galatasaray’da heyecan dorukta. Taraftarlar sadece cumartesi gününe kilitlenirken, yönetimin aklında gelecek sezonun planları da var… Bunun nedeni takımdaki yıldızların Avrupa devlerinin listesinde olması. Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz başta olmak üzere birçok oyuncu için şimdiden nabız yoklanıyor. Ayrıca Lucas Torreira gibi takımdan ayrılmak isteyen isimler de var. Başkan Dursun Özbek şu an için hiçbir oyuncuyu bırakma niyetinde değil.

TARAFTAR MEST OLACAK

Şampiyonlar Ligi’ni de düşünerek önemli takviyeler planlıyor. Sadece astronomik tekliflerin gelmesi durumunda fikrini değiştirebilir. Eğer gidecek oyuncu olursa da yerine aynı kalitede yıldızları almaya kararlı. Manchester City’den ayrılacağını açıklayan Bernardo Silva ile temas kuruldu. Yıllık 15 milyon Euro maaş önerilen Portekizli yıldızla görüşmeler sürüyor. Manchester United’da mutsuz olan Bruno Fernandes ile Milan’da eleştiri oklarının hedefindeki Rafael Leao için de nabız yoklanıyor. Kısacası Cimbom gelecek sezon için çilek transferleriyle hem taraftarını mest edecek hem daha da güçlenecek.