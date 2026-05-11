Galatasaray’ın son dört sezona damga vuran başarıları tesadüf değil. Camia hiçbir zaman ‘az’la yetinmedi, hep daha fazlasını istedi. Yönetimler de bu taleplere karşılık vererek çıtayı sürekli yükseltti. Geçen sezon 25. şampiyonlukla birlikte 5. yıldızı takan Cimbom, “2026” mottosuyla yola çıkmıştı. Türkiye Kupası’nda hedefe ulaşamasa da Süper Lig’de üst üste dördüncü zaferle 26. şampiyonluğunu kazandı.

KAVUKCU DUYURDU

Antalyaspor galibiyetinin ardından kutlamalar yeni başlamışken, gelecek sezonda da çıta yine en yükseğe kondu. Üst üste 5 şampiyonlukla kendi rekorunu kırma hedefi belirlendi. Şu anda Sportif AŞ Başkanvekili olan, yeni dönemde yönetim kurulu üyeliğine geçecek Abdullah Kavukcu bu amaç doğrultusunda dev bütçeyi açıkladı: 500 milyon Euro… Bu rakam Cimbom’un gelecek sezondaki mali hedeflerini ve transfer politikasındaki kararlılığını net bir şekilde ortaya koyuyor.