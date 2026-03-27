CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, ülkedeki gıda enflasyonuna ilişkin açıklama yaptı. Akkuş İlgezdi, açıklamasında şunları kaydetti:

"Gıda enflasyonunda Avrupa'nın zirvesindeyiz. Hani AKP tarafından bizi kıskandığı iddia edilen Avrupa'nın en yüksek gıda enflasyonu ile mücadele ediyoruz. Şubat itibarıyla yani İran savaşı öncesi, ülkemizin yıllık gıda enflasyonu ikinci sıradaki Gürcistan'ın dört katından fazla gerçekleşerek yüzde 36,4 oldu. Gürcistan'ın gıda enflasyonu yüzde 8,1. Macaristan'ın ise -3,2.

İktidar gıda enflasyonunu savaşa bağlayacak ama İran savaşı öncesi durum da aslında her şeyi ortaya koyuyor. Gıda enflasyonunun sebebi İran savaşı değil, AKP'nin yanlış ekonomi ve tarım politikalarıdır. Kötü ekonomi politikaları, tarım ve hayvancılığı yok edecek programlar ile ülkemiz bir kıtlık coğrafyasına döndürülmeye çalışılıyor.

İran savaşı sonrasında dünyadaki durum da ülkemiz adına utanç tablosu. Ülkemiz gıda enflasyonunda Güney Sudan ve savaş altındaki İran'dan sonra üçüncü sırada. Bangladeş'te bile yıllık gıda enflasyonu tek hane iken ülkemizin sıralaması ne yazık ki içler acısı. Dünyada önceki dönemlerde açlıktan ölümlerin olduğu ülkelerdeki gıda enflasyonu bile ülkemizden iyi. Savaş öncesi en yakın ülkenin dört katından fazla bir gıda enflasyonu ile mücadele ediyorduk. Savaş sonrası bu oranlar daha da tırmanacak. Kimse halkımıza yalan söylemesin. Gıda fiyatlarındaki artışın sebebi savaş değil, AKP'dir."