Garanti BBVA, dijital kanallarında yaşanan erişim sorunuyla ilgili yeni bir açıklama yayımladı. Kurum, mobil uygulama ve çağrı merkezindeki aksaklıkların giderildiğini ve tüm hizmetlerin yeniden erişime açıldığını duyurdu. Banka ayrıca, 3 Mayıs Cumartesi günü tüm şubelerin 17.00’ye kadar açık olacağını bildirdi.

2 Mayıs Cuma günü Garanti BBVA mobil uygulamasında uzun süreli erişim problemi yaşandı.

Kullanıcılar, işlemlerini gerçekleştirmek istediklerinde “İşleminizi gerçekleştiremiyoruz” uyarısıyla karşılaştı. Sorunun ardından sosyal medyada siber saldırı iddiaları gündeme geldi. Ancak Garanti BBVA, yaptığı açıklamada kesintinin teknik bir arızadan kaynaklandığını belirterek, herhangi bir siber saldırı ihtimalinin söz konusu olmadığını duyurdu.

Garanti BBVA'dan önemli bilgilendirme:

"Değerli Müşterilerimiz,

Dijital kanallarımız ve Çağrı Merkezimize erişimin normale döndüğünü ve kanallarımızı tekrar hizmetinize açtığımızı bildirmek isteriz.

İşlemlerinizi tüm kanallarımız üzerinden gerçekleştirmeye devam edebilirsiniz.

Bunlara ek olarak 3 Mayıs Cumartesi günü tüm şubelerimizin 17:00'a kadar açık olacağını da ayrıca bilgilerinize sunarız.

Bu süreçten dolayı üzgün olduğumuzu içtenlikle tekrar ifade eder, anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz.