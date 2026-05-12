"Herkes kaka yapar" mottosuyla yola çıkan gastroenterologlar bağırsak hareketleri için bir "en iyi zaman" olup olmadığını ve sindirim sistemini düzenlemenin yollarını masaya yatırdı.

Charlestonlu gastroenterolog Dr. Will Bulsiewicz’e göre, spesifik bir dakikadan ziyade en önemli faktör tutarlılık. Vücudumuzun sirkadiyen ritimle (iç saat) çalıştığını vurgulayan Bulsiewicz, "Bağırsaklar ritim içinde olduğunda dışkılama tatmin edici ve düzenli olur. Ritmin bozulması ise kronik kabızlık veya İrritabl Bağırsak Sendromu (IBS) tetikleyicidir" uyarısında bulunuyor.

Ancak Dr. Kenneth Brown, fizyolojik olarak bir adım öne çıkan zaman dilimini işaret ediyor: Sabah saatleri.

Neden sabah saatleri en uygun?

Uzmanlar sabah dışkılamasının "ideal" olmasını 3 ana nedene bağlıyor:

Sirkadiyen Aktivite: Kalın bağırsak gün içinde en yüksek aktivitesine sabah saatlerinde ulaşır. Ayrıca sabah yükselen kortizol hormonu bağırsakları uyarır.

Gece Birikimi: Uyku sırasında sistem dışkı biriktirir ve sabah uyandığımızda kolon tamamen dolu hale gelir.

Gastrokolik Refleks: Yemekten veya sudan sonra midenin gerilmesiyle tetiklenen bu refleks, sabah kahvaltısı veya ilk bardak su ile en güçlü seviyeye ulaşır.

Bağırsak düzenini altüst eden 8 faktör

Haberde, tuvalet alışkanlıklarını doğrudan etkileyen faktörler şöyle sıralanıyor:

Diyet ve Sıvı: Lif eksikliği ve dehidratasyon (susuzluk) dışkıyı sertleştirir.

Hareketsizlik: Fiziksel aktivite eksikliği bağırsak kaslarını zayıflatır.

Seyahat: Zaman dilimi değişiklikleri vücut saatini şaşırtır.

Stres: "Bağırsak-beyin ekseni" nedeniyle stres hem ishale hem kabızlığa yol açabilir.

İlaçlar ve Sağlık Koşulları: Diyabet, tiroid sorunları ve bazı antidepresanlar sistemi yavaşlatabilir.

Hamilelik ve Yaşlanma: Hormonal değişimler ve kas zayıflığı süreci zorlaştırır.

Bağırsaklarınızı nasıl "eğitebilirsiniz?"

Eğer düzensizlik yaşıyorsanız, gastroenterologların önerdiği bu adımları uygulayabilirsiniz:

Her gün aynı saatte uyanın, gün ışığına çıkın ve lifli bir kahvaltı yapın.

İhtiyacınız olmasa bile her sabah 5 dakika tuvalette oturun. Vücudunuz birkaç gün içinde bu saati "tuvalet zamanı" olarak kodlayacaktır.

Günde en az 30 dakika yürüyüş veya egzersiz bağırsak hareketliliğini destekler.

Doktorunuza danışarak, akşamları alacağınız magnezyum takviyesiyle sabah dışkılamasını kolaylaştırabilirsiniz.

Dr. Brown, "Bağırsak alışkanlıklarınızda iki haftadan uzun süren ani değişimler, ağrı veya kıvam farkı varsa mutlaka bir uzmana danışın" diyor.