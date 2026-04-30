Birçok kişi gece uykudan uyanıp tuvalete gitmeyi sıradan bir durum olarak görüyor. Uzmanlara göre ise bu alışkanlık, vücudun verdiği önemli sağlık sinyallerinden biri olabilir. “Noktüri” olarak adlandırılan gece idrara çıkma durumu, yalnızca ABD’de yaklaşık 50 milyon yetişkini etkiliyor.

TUVALET İÇİN SIK UYANMA UYARI İŞARETİ

Uzmanlar, gecede bir kez tuvalete kalkmanın normal kabul edildiğini belirtirken, birden fazla kez uyanmak, uyku düzenini bozmanın ötesinde altta yatan sağlık sorunlarına işaret edebiliyor. Sık gece idrara çıkmanın uzun vadede yorgunluk, sinirlilik ve uyku eksikliğine bağlı sağlık problemleriyle ilişkilendirildiği ifade ediliyor.

KALP VE METABOLİK HASTALIKLARLA BAĞLANTI

Araştırmalar, sık noktürinin kardiyovasküler risklerle bağlantılı olabileceğini gösteriyor. Özellikle gece kan basıncı düzeninin bozulmasıyla ilişkili durumların, ölüm riskini artırabileceği belirtiliyor. Ayrıca pandemi sonrası dönemde yapılan çalışmalar, gece idrara çıkma sıklığında artış yaşandığını ve bunun özellikle obezite ile insülin direnciyle bağlantılı olabileceğini gösteriyor.

HANGİ HASTALIKLAR NEDEN OLABİLİR?

Gece sık idrara çıkmanın arkasında birçok sağlık sorunu bulunabiliyor. Bunlar arasında prostat büyümesi, diyabet, kalp ve böbrek yetmezliği, uyku apnesi ve nörolojik rahatsızlıklar yer alıyor. Yaş ilerledikçe mesane kapasitesinin azalması da bu sorunu artırabiliyor.

GÜNLÜK ALIŞKANLIKLAR DA ETKİLİ

Her gece tuvalete kalkmak hastalık anlamına gelmiyor. Yatmadan önce fazla sıvı tüketmek, akşam saatlerinde kahve ve alkol almak ya da bazı ilaçlar gece idrara çıkmayı artırabiliyor. Uzmanlar, özellikle yatmadan iki ila üç saat önce sıvı tüketimini azaltmanın faydalı olabileceğini vurguluyor.

UZMANLAR NE ZAMAN DOKTORA GİDİLMELİ DİYOR?

Yaşam tarzı değişikliklerine rağmen gece sık sık tuvalete kalkma devam ediyorsa, uzmanlar doktora başvurulmasını öneriyor. Sürekli tekrar eden noktüri, tedavi edilmesi gereken başka bir sağlık probleminin habercisi olabilir. Bilim insanları ise gelecekte daha hedefli tedaviler geliştirmek için yeni yöntemler üzerinde çalışıyor.