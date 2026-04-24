Milyonlarca insan kronik uykusuzlukla mücadele ederken sorunu stres, kahve tüketimi veya teknoloji bağımlılığında arıyor. Ancak uzmanlar, uykusuzluğun arkasında yatan ve genellikle gözden kaçan bacaklardaki kan dolaşımı bozukluğuna bağlıyor.

Kronik Venöz Yetmezlik (KVY), bacaklardaki kapakçıkların işlevini yitirerek kanın kalbe geri dönmesini zorlaştırmasıyla oluşuyor. Damar Restorasyon Merkezi CEO’su Dr. Sanjeev Lakhanpal, bu durumun geceleri uzanırken daha belirgin hale geldiğini belirtiyor. Gün boyu bacaklarda biriken kan ve sıvı, gece hareket azaldığında zonklama, ağırlık ve huzursuzluk yaratarak vücudun gevşemesine engel oluyor.

HUZURSUZ BACAK SENDROMU İLE KARIŞTIRILIYOR

Huzursuz Bacak Sendromu (HBS) yaşayan kişilerin büyük bir kısmında, aslında altta yatan nedenin venöz bozukluklar olduğu ortaya çıktı. Karıncalanma, çekme ve elektrik çarpması hissiyle kendini gösteren bu durum, sıklıkla yanlış teşhis edilebiliyor.

İstatistiklere göre, CVI hastalarının yaklaşık yüzde 60'ı düşük uyku kalitesinden kaynaklanıyor. Yaşlılar, hamileler, obezite sorunu yaşayanlar ve gün boyu hareketsiz oturanlar en büyük risk altında.

GECE KRAMLARI VE ŞİŞKİNLİĞE DİKKAT

Hastalık her zaman belirgin varislerle ortaya çıkmıyor. Akşamları artan ayak bileği şişlikleri, bacaklardaki kaşıntı ve gece krampları dolaşım bozukluğunun habercisi olabilir. Gün içinde yürürken çalışan "baldır pompası" mekanizması gece durduğunda, damarlardaki basınç artarak uyku bölünmelerine yol açıyor.

TEDAVİ UYKU KALİTESİNİ GERİ KAZANDIRIYOR

2023 ve 2025 yıllarına ait veriler, venöz reflü tedavisi gören veya varis ameliyatı olan hastaların uyku kalitesinde dramatik bir iyileşme olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, uykusuzluk çeken ve bacaklarında huzursuzluk hisseden kişilerin mutlaka bir damar cerrahına görünmesini tavsiye ediyor.