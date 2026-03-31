Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 28 yaşındaki Ö.C., sabaha karşı saat 04.00 sıralarında boşanma aşamasında olduğu 20 yaşındaki eşi S.N.C.'nin yaşadığı baba evine gitti. Eve giren şüpheli şahıs, silahla eşi S.N.C., 41 yaşındaki kayınvalidesi F.G., kayınpederi M.G. ve 13 yaşındaki kayınbiraderi Y.C.G.'ye peş peşe ateş etti.
4 KİŞİ DE HAYATINI KAYBETTİ
Silah seslerini duyan çevredeki komşuların ihbarı üzerine adrese hızla 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, vurulan dört kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, evde yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Cinayetlerin ardından kaçan şüpheli Ö.C., Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda babasının Yunusdere Mahallesi'ndeki evinde saklanırken yakalanarak gözaltına alındı.
KORUMA KARARI VARMIŞ
Yapılan detaylı incelemelerde, zanlı hakkında boşanma aşamasındaki eşine yönelik 14 Ocak ile 14 Şubat tarihleri arasında bir aylık koruma tedbir kararı uygulandığı ve Turgutlu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakaret suçundan devam eden bir kovuşturmasının bulunduğu tespit edildi.