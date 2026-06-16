Şanlıurfa’da AKP’li Haliliye Belediyesi’nde gecekondu ıslah biriminde sorumlu olan Fuat Necati Öncel, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı’na atandı. Öncel’in AKP Şanlıurfa Milletvekili Hikmet Başak’ın damadı olduğu ortaya çıktı. Öncel, 2014 yılında vekilin kızı Hülya Başak ile evlenmişti. Düğünde 10 katlı pasta kesilmesi ve misafirlerin dolar ve altın takma yarışı uzun süre konuşulmuştu.





ÜÇ YILDA ÜÇ DAKİKA ÇALIŞMADI



Damadını Bakanlıkta Daire Başkanı yaptıran AKP’li vekilin Meclis kariyeri de boş çıktı. Başak, 3 yıldır kürsüye sadece yemin için çıktı, ne Genel Kurul ne de komisyonlarda tek bir konuşması yaptı. Başak’ın verdiği soru önergesi, Meclis Araştırma önergesi ve kanun teklifi de bulunmuyor.