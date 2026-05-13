Samsung’un piyasa değerinin 1 trilyon dolar eşiğini aşmasıyla birlikte, şirketin yönetimini elinde bulunduran Lee ailesi Güney Kore’nin ekonomi tarihindeki en baskın konumuna ulaştı. Yapay zeka teknolojileri için kritik önem taşıyan hafıza çiplerine yönelik küresel talep patlaması, Samsung Electronics hisselerini son bir ayda %40 oranında yukarı taşıdı. Bu yükseliş, Samsung Electronics Yönetim Kurulu Başkanı Jay Y. Lee’nin kişisel servetini 34 milyar dolara ulaştırarak onu ülkenin en zengin ismi yaptı.

İLK KEZ İLK 4 SIRADA AYNI AİLE YER ALDI

Güney Kore’nin en zenginleri listesinde ilk kez ilk dört sıra aynı aileden isimlerden oluştu. Jay Y. Lee’nin ardından, Hotel Shilla’nın CEO’su olan kız kardeşi Boo-jin 12,4 milyar dolarla ikinci, Samsung C&T stratejik planlama başkanı Seo-hyun 12 milyar dolarla üçüncü ve anneleri Hong Ra-hee 11,2 milyar dolarla dördüncü sırada yer aldı. Ailenin toplam varlığındaki bu artış, Mart sonundan bu yana yaklaşık 12,4 milyar dolarlık bir sıçramayı temsil ediyor.

PAZARIN LİDERİ OLDU

Servet artışının temel dinamosu olan Samsung Electronics, Nvidia ve Alphabet gibi teknoloji devlerinin yapay zeka çiplerine güç veren yüksek bant genişlikli hafıza (HBM) üretiminde pazarın lideri konumuna geldi. Ayrıca veri merkezlerinde devasa veri setlerini saklamak için kullanılan NAND flash belleklerin satışındaki güç, şirketin finansal başarısını perçinledi. Geçen hafta 1 trilyon dolar değerlemeye ulaşan Samsung, bu barajı aşan ikinci Asyalı teknoloji şirketi oldu.

Şirketin son açıkladığı finansal veriler, çip birimindeki performansın etkisiyle faaliyet karının %756 oranında artarak 57,2 trilyon wona ulaştığını gösteriyor. Analistler, yapay zeka odaklı veri merkezi mimarilerindeki değişim sebebiyle hafıza çiplerine olan ihtiyacın 2027 yılına kadar artmaya devam edeceğini öngörüyor. Temelleri 1938 yılında küçük bir ticaret şirketi olarak atılan Samsung, bugün Lee ailesini küresel ekonominin en etkili figürleri arasına taşıyan dev bir teknoloji holdingine dönüşmüş durumda.