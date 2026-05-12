Olay, dün akşam saatlerinde Türkiye Taş Kömürleri (TTK) lojmanları altındaki sahilde meydana geldi. Sahildeki kayalıkta özel kıyafetleriyle zıpkınla balık avlamak üzere denize açılan Mustafa Onur Özgenç, uzun süre sudan çıkmadı. Bölgede oltayla balık tutanlar, durumu fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı DEGAK-3 dalgıç ekibi, Özgenç'i, son görüldüğü yerin 10 metre yakınında, 15 metre derinlikte bilinci kapalı halde buldu. Mustafa Onur Özgenç, Amasra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Bartın Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Tedaviye alınan Özgenç, yapılan tüm çabalara rağmen bugün, sabaha karşı yaşamını yitirdi. Bartın'da futbol hakemliği de yaptığı öğrenilen Mustafa Onur Özgenç’in cenazesi, otopsinin ardından memleketi Mersin'in Erdemli ilçesine gönderilecek.

