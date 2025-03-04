Ankara'da bir alışveriş merkezinin tuvaletinde saçlarını yıkayan genç kadın, o anları kayda alarak sosyal medyada paylaşınca olay büyük yankı uyandırdı. "Çok terledim ve saçlarım yağlı görünüyordu" notuyla yayınladığı video, kısa sürede binlerce yorum ve paylaşım aldı.

Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

Görüntülerde, genç kadının AVM tuvaletinde bir şampuan kullanarak saçlarını yıkadığı, ardından kurulama işlemi yaptığı görülüyor. Paylaşılan video, bazı kullanıcılar tarafından "Özgüvenine hayran kaldım!" şeklinde olumlu yorumlar alırken, hijyen konusunu gündeme getiren bazı kişiler ise "AVM tuvaleti bunun için uygun bir yer mi?" diyerek tepki gösterdi.

Kimileri, bu hareketi pratik bir çözüm olarak değerlendirirken, kimileri ise kamusal alanlarda bu tür kişisel bakım uygulamalarının hijyen açısından sorun teşkil edebileceğini dile getirdi.

Video, sosyal medyada hızla yayılırken, olayla ilgili tartışmalar da devam ediyor