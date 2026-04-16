Olay, akşam saatlerinde Balveren Beldesi Balveren İlkokulu inşaatı alanında meydana geldi. Okulun istinat duvarının dışında, pis su gideri için açılan yaklaşık 2 metre derinliğinde ve 1,5 metre genişliğindeki çukura ölçüm yapmak için inen inşaat mühendisi Murat Bektaş’ın üzerine toprak göçtü.

Toprak yığını altında kalan Bektaş, çevredekilerin müdahalesiyle çıkarılarak Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bektaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.