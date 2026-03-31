Belce ÖRÜ ERÇİN

Ekonomik belirsizlik geleceğe ambargo koyuyor. Bu durum en çok gençleri etkiliyor. Habitat Derneği’nin 2017’den itibaren Infakto RW ortaklığıyla yürüttüğü ‘Gençlerin İyi Olma Hali’ geçen yıla dair araştırma sonuçları Türkiye’de iş arayan 18-29 yaş arasındaki gençlerde gelecek beklentisinin ciddi oranda düştüğünü gösteriyor. Bu yıl 6’ncısı yayımlanan araştırmanın sonuçlarına göre gençlerin yüzde 44’ü tam zamanlı, yüzde 4’ü yarı zamanlı çalışırken yüzde 52’si çalışmıyor. Çalışan gençlerin yüzde 50’si, öğrencilerin yüzde 48’i gelecekten umutlu olduğunu belirtirken, iş arayan gençlerde bu oran yüzde 16’ya geriliyor. 2017’de çalışan gençlerde bu oran yüzde 53 seviyesindeydi.

CİNSİYET ETKİSİ

Türkiye’de gençlerin 3’te 1’i ne istihdam ne de eğitimde. Ülkemizde ev genci kavramında cinsiyet ayrışması da ortaya çıkıyor. Erkek gençlerin yüzde 59’u çalışırken, bu oran kadın gençlerde yüzde 38. Gençler iş bulmanın önündeki en önemli engel olarak iş olanaklarının yetersizliğini gösteriyor. Gençlere göre iş bulmanın önündeki en önemli engeller ise şöyle sıralanıyor: Yüzde 38 ile yeterli iş olanaklarının bulunmaması, yüzde 33 ile iş bulmayı sağlayacak tanıdıkların olmaması ve yüzde 29 ile ücretlerin düşük olması.

Araştırmaya göre gençler arasında iş bulma konusunda güvensizlik söz konusu. Gençlerin yüzde 72’si iş arasa da kolayca iş bulamayacağını düşünüyor. İş arayan gençlerde bu oran yüzde 94’e kadar çıkıyor. Ayrıca 2017’de gençlerin yüzde 63’ü kendi işini kurmak istediğini belirtirken bu oran geçen yıl yüzde 36’ya geriledi.

Aylık gelir en fazla 30 bin lira düzeyinde

Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu ve Infakto RW Ortağı Prof. Dr. Emre Erdoğan, gençlerin iyi olma halinin ekonomik koşullar ve özellikle iş olanaklarıyla doğrudan ilişkili olduğuna dikkat çekti. Araştırma sonuçlarına göre, gençlerin yalnızca yüzde 40’ı maddi durumundan memnun olduğunu ifade ediyor. Bu oran 2017’de yüzde 61 seviyesindeyken sonraki yıllarda gerilemiş ve 2023’te yüzde 38’e kadar düşmüştü. Ayrıca araştırmaya göre 18-29 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 67.9’unun aylık kişisel geliri en fazla 30 bin lira düzeyinde.