Dün sabah yaşanan grup toplantısı gerginliği sırasında çok sayıda kişi TBMM önünde toplandı. Toplantıya katılmak için Özgür Özel’i destekleyen 4 bin 400 kişi adına Meclis’e akreditasyon başvuru yapıldı. Kılıçdaroğlu’nun ekibi ise TBMM Başkanlığına bin 400 ziyaretçi ismi verdi.



Birbirine muhalif 6 bine yakın insanın karşı karşıya gelme ihtimali alarma neden oldu. Özgür Özel’in ekibi, Kılıçdaroğlu’nun ziyaretçi listesindeki bin 400 kişi arasında çok sayıda ismin CHP üyesi olmadığını ve üye olmayanların Meclis’e alınmaması gerektiğini belirtti.



Meclis önünde kısa bir arbede yaşansa da, gerginlik Kılıçdaroğlu’nun grubu CHP Genel Merkezine almasıyla bitti.





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Bu arada Meclis önünde toplananlar arasında, 24 Mayıs’ta CHP Genel Merkezine yapılan polis müdahalesi öncesinde toplananlarla benzer kişilerin yer alması dikkatlerden kaçmadı.



Barış Yarkadaş da X hesabından bir fotoğraf paylaşarak “CHP’liler Genel Merkez’e geliyor” notu düştü. Paylaşımın altına “Ben CHP’li göremedim”, “Taşıma CHP’liler” yorumları yapıldı.





