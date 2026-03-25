Ukrayna'da bir hayvanat bahçesinde, "melanizm" adı verilen nadir bir genetik özellik nedeniyle siyah renkli doğan Amur leoparı yavrusu koruma altına alındı. Ağustos 2025'te Uzak Doğu leoparları Salma ve Hercules'in yavrusu olarak dünyaya gelen "Hera" isimli dişi leopar, uzman gözetiminde yetiştiriliyor.

Suspilne’nin haberine göre, vahşi doğada popülasyonu 100 civarına kadar düşen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan Amur leoparlarının üretilmesi için hayvanat bahçesi yönetimi uzun süredir yabancı uzmanlarla iş birliği yürütüyordu.

AĞIRLIĞI 15 KİLOGRAM

Doğumun ardından gelişen enfeksiyon ve halsizlik bulguları nedeniyle annesinden ayrılan Hera, veterinerler tarafından özel formül mamalarla elle beslendi. Yaklaşık altı aylık olan yavrunun mevcut ağırlığının 15 kilograma ulaştığı ve sağlık durumunun stabil seyrettiği bildirildi.

NİSANDAN İTİBAREN ZİYARET EDİLECEK

Rehabilitasyon sürecinin son aşamasına gelen leopar yavrusu, yakın zamanda açık hava volyerine nakledilecek. Hayvanat bahçesi yetkilileri, nadir görülen siyah renkli leopar yavrusunun Nisan 2026’dan itibaren ziyaretçiler tarafından görülebileceğini açıkladı.