Toplumsal beklentiler genellikle insanların 20'li veya 30'lu yaşlarda hayat arkadaşlarını bulmaları ve yerleşik bir düzene geçmeleri yönünde olsa da, astrolojik analizler bazı burçların romantik zirvelerine 40 yaşından sonra ulaştığını öne sürüyor.

İşte 40 yaş dönümecinden sonra mantık ve beklenti kalıplarını kırarak kalıcı ilişkilere yelken açan 3 burç...

OĞLAK

Oğlak burcu kadınları, 20'li ve 30'lu yaşlarını genellikle kariyer inşasına, konumlarını sağlamlaştırmaya ve katı öncelikler belirlemeye adarlar. Bu yoğun odaklanma döneminde aşk genellikle arka planda kalır.

40 yaşına kadar, genellikle kendi hırslarından korkan veya entelektüel/sosyal olarak kendi seviyelerinde olmayan yanlış partnerler seçme eğilimindedirler.

40'lı yaşlara gelindiğinde Oğlak kadını, ilişkilerde salt mantıkla hareket etmeyi bırakır ve yıllarca bastırdığı sezgilerine kulak vermeye başlar. Tam bu olgunluk evresinde, onun gücünden çekinmeyen ve onu değiştirmeye çalışmayan eşit bir partnerle karşılaşır.

BAŞAK

Çevresindeki her şeyi detaylıca analiz eden Başak kadınları için ilişkiler de bir risk hesaplama tahtasıdır. Başkalarının kör kütük aşık olduğu durumlarda bile onlar mantıksızlıkları görür ve yanılmayı kendilerine bir lüks olarak sayarlar.

Genç yaşlardaki yalnızlıkları fırsat eksikliğinden değil, aşırı seçicilikten ve "o kişi doğru kişi değil" dedirten yüksek standartlardan kaynaklanır.

40 yaşından sonra Başak burcu, hayatın kontrolünü biraz olsun serbest bırakmayı öğrenir. İdeal, "kusursuz" eş arayışından vazgeçerek; mükemmel olmasa da kendisi için kesinlikle ideal olan kişiyi hayatına kabul edecek içsel huzura kavuşur.

YENGEÇ

Doğası gereği ev ve aile hayatına derin bir özlem duyan Yengeç kadınları, gençlik yıllarında bu sıcaklığı bulmak için büyük bir acelecilik içine girerler.

Çabuk aşık olma ve derinden bağlanma eğilimleri, yanlış partner seçimlerine ve acı verici hayal kırıklıklarına yol açabilir.

Yaşanan her romantik felaketten daha bilge çıkan Yengeç kadını, 40'lı yaşlarında çok daha az kaygılı, daha bağımsız ve ne istediğinden emin bir karaktere bürünür. Bu sakin ve özgüvenli hali, onun duygusal derinliğinden korkmayan ve buna gerçekten ihtiyaç duyan o doğru partneri hayatına çeker.