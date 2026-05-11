Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine Diyarbakır’ın Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan’ın atanması tartışma yarattı. CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, atamayı emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş’ın 37 yıllık askeri kariyeri üzerinden eleştirerek, “Bir subay onlarca yıl emek vererek tümgeneral olurken, siyasi yakınlıkla yapılan atamalar TSK’deki disiplin ve hiyerarşiyi tahrip ediyor” dedi.

“TSK’NIN KASASINA” KAYMAKAM ATAMASI

Öztürkmen, yalnızca kaymakamlık geçmişi bulunan ve 33 yaşındaki Zikrullah Erdoğan’ın makam karşılığı tümgeneral statüsüne yükseldiğini belirterek, atamanın Türk Silahlı Kuvvetleri’nin teamülleriyle bağdaşmadığını savundu.

MSB Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün ordunun tüm mal ve hizmet alımlarını yöneten kritik bir yapı olduğuna dikkat çeken Öztürkmen, “Burası adeta TSK’nın kasası. Milyarlarca liralık bütçe ve ihaleler burada yönetiliyor” ifadelerini kullandı.

Askeri uzmanlarla görüştüğünü belirten CHP’li vekil, söz konusu görevin ancak TSK’yi iyi tanıyan, lojistik ve tedarik süreçlerinde deneyimli isimlerce yürütülebileceğini söyledi.

MÜLAKAT PUAN TARTIŞMASI

Öztürkmen, Zikrullah Erdoğan’ın 2017’de girdiği kaymakamlık sınavında yazılıdan 81 puan aldığını, ancak mülakatta 99,3 puan verilerek üst sıralardan göreve yerleştirildiğini ifade etti.

“Yazılı puanıyla listenin alt sıralarında olmasına rağmen mülakatta aldığı dikkat çekici puanla önü açıldı” diyen Öztürkmen, kamu yönetiminde mülakat sisteminin yeniden tartışılması gerektiğini savundu.

37 YILLIK ASKERİ KARİYER: “GERÇEK BİR SUBAY BÖYLE YETİŞİYOR”

Öztürkmen, generalliğe uzanan askeri kariyerin nasıl şekillendiğini anlatmak için emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş’ın yaşam öyküsünü örnek gösterdi. Öztürkmen, Karataş ile ilgili şu bilgileri verdi;

1970'te başladığı İzmir Hava Lisesi'nden 1973'te mezun oluyor. 30 Ağustos 1976'te Hava Harp Okulu'nu,1988 yılında Hava Harp Akademisi'ni, 1992'de Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni bitirip kurmay albay oluyor. Bandırma ve Merzifon Ana Jet Üs Komutanlıkları ile Hava Kuvvetleri Karargahı dahil çok sayıda birlik ve uçuş filosunda görev yapıyor. 1995-1996 yıllarında 3’ncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda 133’ncü Filo Komutanı, “Kardak Krizi” sonrası 1996-1999 yılları arasında Atina Hava Ataşesi, 1999-2001 arasında 2’nci Hava Kuvveti Komutanlığı Diyarbakır Harekat Başkanı, 2001-2003 tarihleri arasında 6’ncı Ana Jet Üs Komutanlığı Bandırma Harekat Komutanı olarak görev yapıyor. Karataş 30 Ağustos 2003 tarihinde Tuğgeneralliğe terfi ediyor. “Çuval Olayı” sonrası ABD'ye gönderilen Karataş, 2003-2005 arasında Washington Silahlı Kuvvetler ve Hava Ataşesi olarak görev yapıyor. Ardından 2’nci Hava Kuvveti Komutanlığı Diyarbakır Kurmay Başkanı ve 8’inci Ana Jet Üs Komutanı olarak görev yapan Karataş, 30 Ağustos 2007 tarihinde Tümgeneralliğe terfi ediyor. Karataş Tümgeneral olduğunda 51 yaşında... Askeri liseye başladığı 1970 yılından hesaplayınca TSK hayatının 37. yılında Tümgeneral oluyor”

BALYOZ KUMPASIYLA 33 AY HAPİSTE YATTI

Balyoz kumpası sürecinde tutuklanan Karataş’ın yıllarca cezaevinde kaldığını da hatırlatan Öztürkmen, “Ardından İzmir'de Hava Eğitim Komutan Yardımcısı olan Karataş, 2007-2010 arasında Ankara’da Müsteşar Teknoloji ve Koordinasyon Yardımcısı/Milli Silahlanma Direktörü, yine aynı şekilde NATO nezdinde Türkiye’yi temsilen Milli Silahlanma Direktörü olarak görev yapıyor. 16 Ağustos 2010 tarihinde Diyarbakır'daki 2’nci Hava Kuvveti Komutanlığı'na Komutan Yardımcısı olarak atanıyor. Karataş bu görevi yürütürken 3 Ekim 2011 tarihinde FETÖ'nün Balyoz kumpasıyla tutuklanıyor ve Hasdal, Hadımköy ve Silivri Cezaevlerinde 33 ay esir ediliyor. Yüksek Askeri Şura kararları sonucu, 30 Ağustos 2012 tarihinde tutukluyken TSK'dan tasfiye edilen Tümgeneral Karataş, 19 Haziran 2014'te Balyoz kumpasının çökmesiyle serbest kalıyor. Karataş, subaylık dönemi boyunca F-100, F-5, F-104, F-16, savaş uçakları dahil çeşitli tip uçaklarda uçuyor ve uçuş öğretmenliği yapıyor.

“30 YILLIK EMEĞİN ÖNÜNE GEÇİLDİ”

CHP’li vekil, söz konusu atamanın yalnızca liyakat değil, aynı zamanda askeri hiyerarşi açısından da sorun yarattığını belirtti.

Genel müdürlük bünyesinde albay, yarbay ve tuğgenerallerin görev yaptığını ifade eden Öztürkmen, “Bir gecede tümgeneral yapılan bir kaymakam, yıllarını TSK’ye vermiş subayların amiri konumuna getirildi” diye konuştu.

“ORDUNUN YAPISI TAHRİP EDİLİYOR”

AKP iktidarının ordu politikalarını da eleştiren Öztürkmen, FETÖ kumpasları, askeri liselerin kapatılması ve son dönemdeki ihraç kararlarının TSK’nin kurumsal yapısını zayıflattığını öne sürdü.

Öztürkmen, “Liyakat yerine sadakatin esas alındığı bir düzen kuruluyor. Türk ordusunun köklü disiplin geleneği aşındırılıyor” ifadelerini kullandı.