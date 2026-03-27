Son dönemin dikkat çeken isimlerinden Giray Altınok, dünyaca ünlü “The Traitors” formatının Türkiye uyarlaması için kamera karşısına geçti. Ünlü oyuncu, proje sonrası tarzını yenileyerek farklı bir görünüme büründü.

YENİ TARZI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Altınok’un sakallı ve daha sert hatlara sahip yeni imajı sosyal medyada hızla yayıldı. Kısa sürede binlerce yorum alan paylaşım, magazin gündeminde üst sıralara çıktı.

KİMİ BEĞENDİ, KİMİ ESKİ HALİNİ ARADI

Oyuncunun yeni tarzı bazı kullanıcılar tarafından çok beğenilirken, bazı hayranları ise eski imajının daha iyi olduğunu savundu. Tartışmalar sürerken Altınok, yeni projesiyle şimdiden merak uyandırdı.







KAYBEDENLER KULÜBÜ'YLE OYUNCULUĞA ADIM ATTI

Giray Altınok, 1983 yılında Tokat’ın Erbaa ilçesinde doğdu. Ailesinin kökleri İzmir’in Seferihisar ilçesine uzanan Altınok, çocukluk ve ilk gençlik yıllarını Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde geçirdi. Üniversite eğitimini Pamukkale Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamladıktan sonra sanat alanına yönelerek Akademi 35 Buçuk’ta oyunculuk eğitimi aldı.

Oyunculuk kariyerine 2011 yapımı Kaybedenler Kulübü filmiyle adım atan Altınok; Labirent, Vücut, G.D.O. KaraKedi ve Tut Sözünü gibi farklı türlerdeki projelerde rol alarak sinema dünyasında kendine yer edindi. Ayrıca Türk sinemasının kült serilerinden Hababam Sınıfı’nın devam filmi için senaryo yazarak projeye katkı sağladı ve aynı yapımda oyuncu olarak da izleyici karşısına çıktı.

PRENS DİZİSİYLE ZİRVEYE ÇIKTI

Televizyon kariyerinde ise özellikle Güldür Güldür Show programındaki performansıyla geniş kitlelerce tanındı. Mizah yeteneğiyle dikkat çeken Altınok, 2023 yılında BluTV’de yayınlanan Prens dizisinin senaryosunu yazdı ve başrolünü üstlenerek kariyerinde önemli bir ivme yakaladı.

Özel hayatında meslektaşı Cansu Diktaş ile 2018 yılında evlenen Giray Altınok, İstanbul İstinye’de gerçekleştirilen bir kır düğünüyle dünya evine girdi. Çiftin, 21 Eylül 2024 tarihinde Emir adını verdikleri bir oğulları dünyaya geldi.