Ünlü şarkıcı Buray, hiç bilinmeyen takıntısını açıklarken şaşırttı. Genç şarkıcı, gittiği tüm otel, kafe ve gördüğü manzaraları telefonunun haritalar uygulamasında tek tek işaretlediğini söyledi.

TAKINTISI ÇOK KONUŞULDU

''İstersen'', ''Aşk Mı Lazım'' ve ''Sahiden'' gibi şarkılarla müzik piyasasında milyonlara ulaşan Buray, bu kez takıntısıyla çok konuşuldu.

Ünlü şarkıcı, son röportajında bilinmeyen bir takıntısından bahsetti.





TEK TEK İŞARETLİYOR

Amerika, Avustralya başta olmak üzere gittiği mekanları tek tek haritada işaretleyen Buray şunları söyledi:

''Tablolar başkasının emeği ben kendi emeğimi seçiyorum. Haritada bugüne kadar gezdiğim, oturduğum bütün kafeleri, manzaraları tek tek pinliyorum. Gidilmesi görülmesi çok zor yerler var burada.''





BURAY KİMDİR?

Kıbrıs’ın Lefkoşa kentinde 15 Haziran 1984’te dünyaya gelen Buray, müzik yolculuğuna erken yaşlarda adım attı. Ortaöğrenimini Türk Maarif Koleji’nde tamamladıktan sonra Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Bölümü’ne giren sanatçı, 2005 yılında buradan mezun oldu. Eğitimine yurt dışında devam eden Buray, 2007’de Glamorgan Üniversitesi’nde Müzik Prodüksiyonu ve Ses Mühendisliği alanında yüksek lisans yaparak akademik altyapısını güçlendirdi.

Müzik kariyerinin ilk yıllarında üretkenliğiyle dikkat çeken Buray, Avustralya’da tanıştığı söz yazarı ve besteci Gözde Ançel ile önemli projelere imza attı. İkili, başta Ferhat Göçer’in seslendirdiği “Unutmuş Çoktan” olmak üzere birçok sanatçı için şarkılar hazırladı. Buray aynı dönemde Ömür Gedik ve Selim Gülgören gibi isimlere de besteler verdi.

Melbourne’de kurduğu stüdyosunda kendi müziği üzerinde yoğunlaşan sanatçı, ilk albümü “1 Şişe Aşk”ın hazırlıklarını burada tamamladı. Kariyeri boyunca Haluk Levent, Rober Hatemo, Soner Arıca, Gökhan Tepe ve İzel gibi pek çok ünlü isimle sahne alarak gitarist kimliğiyle de öne çıktı. Ayrıca “Sensitive Vibrations” grubunun solisti olarak ve “Acoustic Ceremony” projesi kapsamında çeşitli konserlerde yer aldı.

Buray’ın müzik yolculuğunda önemli bir diğer adım ise 2008 yılında Babutsa grubuyla yaptığı çalışmalar oldu. “Yanayım” şarkısıyla çıkış yakalayan grubun albümünde aranjörlük yapan sanatçı, aynı zamanda gitar performansıyla projeye katkı sağladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde birçok albümde aranjörlük yapan Buray, televizyon programlarında da orkestra şefliği görevini üstlendi.

Sanatçının solo kariyerinde dönüm noktası ise “1 Şişe Aşk” albümü oldu. Albümün çıkış parçası “İstersen”, sözleri Gözde Ançel’e, bestesi ise Buray ve Ançel ortaklığına ait bir çalışma olarak öne çıktı. Akustik altyapısı ve Buray’ın özgün vokaliyle dikkat çeken şarkı, kısa sürede büyük ilgi görerek Türkiye resmi listelerinde zirveye yerleşti. Albümün ikinci klibi “Sen Sevda mısın” da benzer bir başarı yakalayarak listelerde bir numaraya yükseldi. Üçüncü klip çalışması “Kimsenin Suçu Yok” ile birlikte Buray, pop müzik sahnesindeki yerini sağlamlaştırdı.