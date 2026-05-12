Sivas’ta yaşayan 77 yaşındaki Saniye Elmalı’nın göğsünden yapılan ameliyatla 7 kilo 750 gram ağırlığında tümör çıkarıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nden yapılan açıklamaya göre Elmalı, uzun yıllardır yaşam kalitesini düşüren göğüs ağrısı şikâyetiyle hastaneye başvurdu.

Göğüs cerrahisi, genel cerrahi ile plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyon sonucunda büyük kitle başarıyla alındı.

'NADİR GÖRÜLEN BİR TÜMÖRDÜ'

Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı’ndan Mahmut Özbey, hastanın uzun süredir göğüs duvarında büyük bir kitleyle yaşamını sürdürdüğünü belirterek, bu tür tümörlerin nadir görüldüğünü ifade etti.

Özbey, operasyonun farklı branşların ortak çalışmasıyla gerçekleştirildiğini belirterek, “Büyük ve kompleks ameliyatlar ekip çalışmasını gerektiriyor. Multidisipliner bir yaklaşım sergiledik. Ameliyat başarıyla tamamlandı ve hastamızın genel durumu oldukça iyi” dedi.

Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı’ndan Sinan Soylu ise hastanın sağ göğüs bölgesindeki kitlenin, kaburga travmasına bağlı gelişmiş olabileceğini söyledi.

Operasyonda ayrıca Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı’ndan Handan Derebaşınlıoğlu da görev aldı.

Başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuşan Saniye Elmalı, doktorlara teşekkür ederek, “Uzun yıllardır bu rahatsızlıkla yaşıyordum, artık dayanacak gücüm kalmamıştı. Hocam ve tüm ekibe minnettarım” ifadelerini kullandı.