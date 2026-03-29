Çeşitli mitlerde ve dini metinlerde gökyüzünün kızıla bürünmesi birçok mesaj içerirken Avusturalya'da yaşanan doğa olayı sebebiyle göğün adeta 'kan kırmızı' renge bürünmesi dünya gündemine girdi. Bir film sahnesinden fırlamış gibi görünen manzarayı bilim insanları 'gayet normal' kabul etti.

BÖLGE TOZA GÖMÜLDÜ

Batı Avusturalya'da yer alan Carnarvon kasabasında görülen kırmızı gökyüzünün en önemli sebebi bölgede yoğun şekilde görülen şiddetli toz fırtınası olarak tespit edildi. Kuvvetli rüzgarlar tarafından tonlarca kırmızı toprağın yerden kaldırılmasıyla ışık adeta bir toprak filtresine uğradı. Yeryüzünden bakan insanlar güneş ışığını bu sebeple kırmızı olarak görmeye başladı.

BİRKAÇ DAKİKADA MANZARA DEĞİŞTİ

Görgü tanıkları, yalnızca birkaç dakika içinde görüş mesafesinin dramatik biçimde düştüğünü aktardı. Gün ortasında havanın karardığını belirten tanıklar, kızıl tozun yarattığı atmosferi olağanüstü bir olay olarak nitelendirdi. Fırtınaya ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Fırtına süresince yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. Bazı bölgelerde günlük yaşam kısa bir süreliğine durma noktasına geldi.

"NADİR AMA GAYET NORMAL"

Uzmanlar, Batı Avustralya'nın kurak iklim yapısı nedeniyle toz fırtınalarının bölgede zaman zaman yaşandığını belirtti. Ancak bir siklonun etkisiyle gelişen bu ölçekteki fırtınaların çok daha nadir görüldüğünün de altını çizdi.