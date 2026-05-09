ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, enflasyonun öngörülenden daha dirençli çıkması üzerine Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki iki faiz indirimi kararını birer çeyrek erteledi. Banka daha önce beklenen tarihleri revize ederek faiz indirimlerinin Aralık 2026 ve Mart 2027 tarihlerinde gerçekleşmesini öngördüğünü açıkladı.

ENERJİ MALİYETLERİ BASKI YAPIYOR

Goldman Sachs ekonomistleri tarafından yayımlanan 8 Mayıs tarihli raporda, enerji maliyetlerinin yansımalarının çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) enflasyonunu yıl boyunca Fed'in yüzde 2'lik hedefinden uzaklaştırarak yüzde 3 seviyelerine yakın tutacağı belirtildi. Bu durumun, para politikasında gevşeme için gereken koşulların oluşmasını geciktirdiği vurgulandı.

Ekonomistler raporda şu ifadelere yer verdi:

"Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bu yıl faiz indirimine gitmesi için petrol şokunun etkilerinin azalmasıyla birlikte aylık enflasyon verilerinin düşmesi ve iş gücü piyasasında daha fazla yumuşama görülmesi gerekecektir."

ORTA DOĞU GERİLİMİ BELİRSİZLİĞİ ARTIRIYOR

Hatırlanacağı üzere Fed, geçtiğimiz ayın sonundaki toplantısında faiz oranlarını sabit bırakma kararı almıştı. Söz konusu toplantı Orta Doğu’daki çatışmaların küresel enerji piyasasını sarsması ve artan belirsizlikler nedeniyle politika yapıcılar arasındaki görüş ayrılıklarının derinleştiğini ortaya koymuştu.

NİHAİ FAİZ TAHMİNİ DEĞİŞMEDİ

Goldman Sachs, FOMC üyelerinin nötr faiz projeksiyonlarının nispeten sabit kalması nedeniyle yüzde 3 - yüzde 3,25 aralığındaki nihai faiz oranı tahminini değiştirmedi. Ekonomistler çoğu kurul üyesinin uzun vadede en az birkaç faiz indirimi daha öngörmeye devam ettiğini belirtti.

RESESYON RİSKİNDE KISMİ İYİLEŞME

Banka, önümüzdeki 12 ay içinde ABD ekonomisinin resesyona girme olasılığını 5 puan düşürerek yüzde 25 olarak güncelledi. Ancak bu oran, İran ile yaşanan gerilimlerin öncesindeki yüzde 20’lik tahminin hala üzerinde seyrediyor.