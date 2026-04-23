Çin’in doğusunda bulunan Qiandao Gölü’nün derinliklerinde yer alan Shi Cheng, yani “Aslan Şehri”, yıllar sonra yeniden ortaya çıkmaya başladı. Yaklaşık 40 metre suyun altında bulunan tarihi yerleşim, iyi korunmuş yapıları nedeniyle sık sık “sualtı Atlantis’i” olarak anılıyor.

Shi Cheng’in geçmişi Doğu Han Hanedanlığı dönemine kadar uzanıyor. Kent, özellikle Ming ve Qing hanedanlıkları sırasında büyüyerek bölgesel bir merkez haline geldi. Döneminin önemli yerleşimlerinden biri olan şehir; düzenli sokakları, tapınakları, taş yapıları ve kamu binalarıyla dikkat çekiyordu.

BARAJ PROJESİ SONRASU SUYA GÖMÜLDÜ

Shi Cheng doğal bir felaket sonucu değil, modern bir mühendislik projesi nedeniyle su altında kaldı. 1959 yılında bölgede hidroelektrik santralinin inşası için baraj yapılınca Qiandao Gölü oluştu ve şehir yavaş yavaş suyun altında kaldı. Yükselen su seviyeleri, kenti aniden yok etmek yerine zaman içinde kapladı. Bu süreçte yapıların büyük bölümü zarar görmeden korunabildi.

SU ALTI ORTAMO TARİHİ YAPILARI KORUDU

Şehrin günümüze kadar ulaşabilmesinde su altı koşullarının önemli rol oynadığı belirtiliyor. Rüzgar, güneş ışığı ve yağmur gibi dış etkenlerden uzak kalan taş yapılar, yüzyıllar boyunca büyük ölçüde bozulmadan kaldı.

Dalgıçların aktardığına göre şehirdeki taş kapılar, kemerler, merdivenler ve sokak düzeni hâlâ net biçimde görülebiliyor. Duvarlarda bulunan ejderha ve anka kuşu işlemeleri de dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.

İLK KEŞİFLERDE ŞEHİR SULARINA ULAŞILDI

Bölgedeki incelemelere katılan ekipler, göle yaptıkları dalışlarda kısa sürede şehir surlarına ulaştıklarını ifade etti. Yapılan gözlemlerde taş işçiliğinin büyük bölümünün sağlam kaldığı ve bazı sokakların bütünlüğünü koruduğu belirtildi. Uzmanlara göre bu durum, suyun beklenmedik şekilde koruyucu bir ortam oluşturduğunu gösteriyor.

UZUN SÜRE UNUTULDU, YENİDEN KEŞFEDİLDİ

Şehrin varlığı uzun yıllar boyunca geniş çevrelerce bilinmedi. Ancak 2000’li yılların başında gerçekleştirilen araştırmalar, Shi Cheng’in dünyanın en iyi korunmuş su altı yerleşimlerinden biri olduğunu kanıtladı.

Bugün şehir, dalış meraklıları, tarih araştırmacıları ve belgesel yapımcıları için önemli bir keşif noktası haline geldi.