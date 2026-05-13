İskoçya’nın sisli göllerinden biri olan Loch Bhorgastail, arkeoloji dünyasını sarsan devasa bir keşfe ev sahipliği yaptı. Bilim insanları, gölün ortasında yer alan ve "Crannog" adı verilen yapay bir adanın tam 5.000 yıllık olduğunu ortaya çıkardı. Bu tarih, gizemli yapıyı İngiltere’nin dünyaca ünlü anıtı Stonehenge’den bile daha eski bir konuma yerleştiriyor.

Southampton ve Reading üniversitelerinden araştırmacıların yürüttüğü çalışmada; radyokarbon tarihleme, su altı kazıları ve gelişmiş sondaj teknikleri kullanıldı.

KARAYYA TAŞ GEÇİTLE BAĞLAMIŞLAR

Analizler sonucunda, başlangıçta 23 metre çapında, çalılıklarla kaplı dairesel bir ahşap platform olarak inşa edilen adanın, milenyumlar boyunca farklı nesiller tarafından üzerine taş ve toprak eklenerek genişletildiği anlaşıldı. Günümüzde suyun altında kalmış olsa da, geçmişte karaya taş bir geçitle bağlı olan bu yapay ada, Neolitik Çağ'dan Demir Çağı'na kadar binlerce yıl boyunca aktif bir merkez olarak kullanılmış.

YÜZLERCE ÇÖMLEK BULUNDU

Arkeologlar, adanın taş örtüsü altında yaptıkları kazılarda hem su üstünde hem de su altında yüzlerce Neolitik döneme ait çömlek parçası, kase ve sürahi keşfetti. Bulunan kapların çoğunda hala yiyecek kalıntılarına rastlanması, bu adaların sadece barınak değil, toplu yemeklerin pişirildiği ve büyük ziyafetlerin verildiği kutsal ya da sosyal birer toplanma alanı olduğunu kanıtlıyor.

Çalışmanın başyazarı Dr. Stephanie Blankshine, bu tür yapay adaları inşa etmek için gereken insan gücü ve organizasyon becerisinin, 5.000 yıl önce bölgede oldukça karmaşık ve gelişmiş bir toplumun yaşadığını gösterdiğini vurguladı.