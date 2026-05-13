Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Kabaca Köyü'nde yaşayan Gülsüm Köseoğlu, geçen yıl ailesiyle yaptığı doğa yürüyüşü sırasında dikkatini çeken bir bitkinin peşine düştü. Çektiği fotoğraflarla internet üzerinden araştırma yapan Köseoğlu, bitkinin ekonomik değeri yüksek olan salep orkidesi olduğunu öğrendi.

SALEP ORKİDESİ ÜRETİMİ İÇİN KOLLARI SIVADI

Endemik türler arasında yer alan ve doğadan toplanması yasak olan salep orkidesinin yumrularının, içecek, dondurma, pastacılık ve kimya sektörlerinde kullanıldığını öğrenen Köseoğlu, bu alanda üretim yapmaya karar verdi. Girişimci kadın, üretime başlamadan önce gerekli izinler için Zonguldak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne başvuruda bulundu.

Ayrıca “Kadın Çiftçi” kredisi desteğinden yararlanan Köseoğlu, temin ettiği fidelerle üretim sürecine resmen adım attı.

3 DÖNÜM ARAZİDEN 600 KİLOGRAM ÜRÜN ELDE ETTİ

Geçen yıl 3 dönümlük arazisine yaklaşık 60 bin fide diken Köseoğlu, sezon sonunda 600 kilogram ürün elde etti. Üretimden memnun kaldığını belirten Köseoğlu, önümüzdeki yıllarda ekim alanını genişletmeyi hedefliyor.

Köseoğlu, ailesiyle doğa yürüyüşüne çıktığı sırada gördüğü çiçeğin ilgisini çektiğini belirterek, “Yaptığım araştırmalarda çiçeğin salep olduğunu öğrendim. Daha sonra bir merak başladı. 'Neden yetiştirmeyelim?' diyerek denemeye başladık. Kadın Çiftçi Projesi'ne başvurduk. Üretimimiz bu şekilde başladı” dedi.

“KADINLAR ÇEKİNMEDEN ÜRETİME BAŞLASIN”

Salep soğanı üretiminde tüm süreçlerin yasal çerçevede ilerlemesi gerektiğini ifade eden Köseoğlu, gerekli başvuruların yapılmasının önemine dikkat çekti.

Üretime geçen yıl başladıklarını ve olumlu geri dönüşler aldıklarını anlatan Köseoğlu, gelecek yıl 10 dönümlük arazide daha geniş çaplı üretim yapmayı planladıklarını söyledi.

Köseoğlu, köyde yaşayan kadınların da üretime ilgi göstermeye başladığını belirterek şunları kaydetti: “Devletimizin kadın çiftçilerimize desteği çok fazla. Bunlardan faydalanarak kadınlarımız cesaret etsinler. Çekinmeden denesinler. Ev hanımlarına tavsiye ediyorum. Sayımız çoğalsın istiyorum.”

ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE ÜRETİYOR

Üretim yapmanın kendisini mutlu ettiğini ifade eden Köseoğlu, tarımsal faaliyetleri çocuklarıyla birlikte yürüttüğünü söyledi. Çocuklarının da küçük yaşta üretimin önemini öğrendiğini dile getiren Köseoğlu, bu süreç sayesinde onların salep yetiştiriciliği hakkında bilgi sahibi olduğunu sözlerine ekledi.