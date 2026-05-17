Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Pertek İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Akpazar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri önleyici kolluk devriyesi esnasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Durdurulan araç içerisinde yapılan aramalarda, bir çuval ve bir heybe içerisine gizlenmiş vaziyette yaklaşık 31 kilogram salep yumrusu ele geçirildi.

DOĞA KORUMA EKİPLERİ EL KOYDU

Olay yerine çağrılan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Tunceli Şubesi görevlileri, ele geçirilen bitkiler üzerinde inceleme gerçekleştirdi. Yapılan incelemede, sökülmesi ve taşınması yasak olan, koruma altındaki biyolojik çeşitlilik unsurları arasında yer alan salep yumrularının doğadan izinsiz şekilde toplandığı saptandı.

Bunun üzerine koruma altındaki bitki yumrularına biyolojik çeşitliliğe zarar verildiği gerekçesiyle ekipler tarafından el konuldu.

ÇEVRE KANUNU'NDAN REKOR CEZA

Araçta bulunan C.K., B.B. ve İ.K. isimli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. Yakalanan 3 şüpheliye, 2872 sayılı Çevre Kanunu'na muhalefet suçundan toplam 2 milyon 97 bin 735 lira idari para cezası kesildi.

Yetkililer, endemik ve koruma altındaki bitki türlerinin ticari amaçla doğadan koparılmasının ekosisteme ağır zarar verdiğini belirterek denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.