Sovyetler Birliği’nde 1970’li yılların ortalarında yollara çıkan "UFO" görünümlü benzin istasyonları, dönemin fütüristik mimari anlayışının ve uzay çağı tutkusunun en ilginç örneklerinden biri oldu.

İlk olarak 1975 yılında Soçi’de inşa edilen ve havada asılı bir uçan daireyi andıran bu yapılar, alışılmış betonarme istasyonların aksine yakıt hortumlarının yukarıdaki diskten aşağı sarkıtıldığı "gökyüzü pompası" teknolojisiyle donatılmıştı.

Japon tasarımından esinlenen bu sistem, sürücülere pompa etrafında manevra yapma zahmetine girmeden, diskin altındaki herhangi bir noktada yakıt ikmali yapma imkanı tanıyarak hem yer tasarrufu sağlıyor hem de süreci hızlandırıyordu.

GÖRSEL ŞOV KISA SÜRDÜ

Ancak bu görsel şölen ve teknolojik gövde gösterisi, kısa sürede operasyonel engellere takıldı. Yakıt hortumlarını indiren mekanizmaların sık sık arızalanması, yukarıdan araçların üzerine yakıt sızma riski ve yüksek bakım maliyetleri, bu deneysel projenin sonunu getirdi.

Özellikle 1980 Olimpiyatları öncesinde Sovyet teknolojisinin bir vitrini olarak sergilenen bu "uçan daireler", ekonomik kısıtlamalar ve güvenlik zafiyetleri nedeniyle 1980'lerin başından itibaren yerini geleneksel istasyonlara bırakmaya başladı.