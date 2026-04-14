Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın kuzeybatısında ani ve güçlü dolu yağışı meydana geldi. ÇÖLLER BEYAZA BÜRÜNDÜ Yerel basında yer alan bilgilere göre, yoğun dolu yağışının ardından bölgedeki çöl alanları kısa sürede beyaz bir örtüyle kaplandı. ALARM VERİLDİ: ŞİDDETLİ YAĞIŞ, SEL, DOLU VE RÜZGAR... Yerel kaynaklara yansıyan bilgilere göre, Riyad’ın güney ve batı kesimlerindeki yüksek bölgeler ile Mekke’nin doğu çevresi için peş peşe uyarılar yapıldı. Bölgede etkili olması beklenen şiddetli yağışın, sel ve dolu riskini artırabileceği, kuvvetli rüzgarların ise günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

