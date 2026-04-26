ABD'de Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nde yerel saatle cumartesi akşamı saat 20.30 sularında meydana gelen silahlı saldırı girişimi, ABD Gizli Servisi'nde görevli ajanlar tarafından engellendi.



ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef aldığı düşünülen saldırıya ilişkin ilk görüntüler Trump'ın sosyal medya hesabından paylaşılırken, saldırının önlenmesinde görev alan kadın ajanın kimliği dikkat çekti.





TRUMP'IN GİZLİ KAHRAMANI OLDU



İlk belirlemelere göre Demokrat Parti destekçisi aktivist bir öğretmen olduğu düşünülen 31 yaşındaki Cole Thomas Allen adlı saldırganın etkisiz hale getirilmesinde rol üstlenen kadın ajan, 13 Temmuz 2024'te seçim çalışmaları sırasında Donald Trump'a düzenlenen silahlı saldırıyı engelleyen ekipte de yer alıyordu.



Saldırgan 'Cole Thomas Allen'



Trump'ın ikonik hale gelen ve sağ kulağından vurulduğu kürsü görüntülerinde yer alan kadın ajanın, dün gece gerçekleştirilen saldırı girişiminde de ön plana çıkması ABD basınında gündem oldu.







Gizli Servis çalışanı olması nedeniyle ajanın açık kimliğine ilişkin detaylar kamuoyu ile paylaşılmazken, yapılan yorumlarda kadın ajan için "Trump'ın gizli kahramanı" ifadelerine yer verildi.



Öte yandan kadın ajanın alışılagelmişin dışındaki fiziksel görüntüsü ve meslektaşlarına kıyasla fit olmayan görüntüsüne rağmen iki saldırı olayında da başrollerden biri haline gelmesi sosyal medyada tartışmalara neden oldu.