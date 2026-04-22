Dubai merkezli teknoloji girişimi XPANCEO, kontakt lensleri sadece görme düzeltme aracı olmaktan çıkararak çok daha ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyor. Şirketin geliştirdiği yeni nesil akıllı lensler, sağlık takibi ve artırılmış gerçeklik gibi birçok özelliği tek bir yapıda birleştirmeyi amaçlıyor.

Geliştirilen prototipler, gözyaşından alınan veriler sayesinde glikoz seviyelerini ölçebiliyor. Bu özellik, özellikle diyabet hastaları için iğnesiz ve sürekli takip imkanı sunabilecek bir alternatif olarak değerlendiriliyor.

GECE GÖRÜŞÜ, ZOOM VE DİJİTAL ÖZELLİKLER

XPANCEO’nun üzerinde çalıştığı lens konseptlerinde:

-Düşük ışıkta görmeyi sağlayan gece görüş teknolojisi

-Görüntüyü yakınlaştırmaya yarayan optik/dijital zoom

-Göz üzerinden veri aktarımı ve akıllı bağlantı özellikleri

gibi gelişmiş teknolojiler yer alıyor.

AKILLI TELEFONLARIN YERİNİ ALABİLİR Mİ?

Şirketin uzun vadeli hedefi, bu lensleri yalnızca bir sağlık cihazı değil, aynı zamanda akıllı telefonların yerini alabilecek giyilebilir bir ekran sistemine dönüştürmek. Lenslerin göz içine entegre bir dijital arayüz gibi çalışması planlanıyor.

HENÜZ GELİŞTİRME AŞAMASINDA

Uzmanlar, bu teknolojinin büyük bir potansiyel taşıdığını ancak hâlâ prototip aşamasında olduğunu ve yaygın kullanıma geçmeden önce ciddi test ve onay süreçlerinden geçmesi gerektiğini vurguluyor.