Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Trafik ekipleri, bayram tatilleri ve uzun yol seyahatlerinin arttığı dönemlerde trafik güvenliğini sağlamak için denetimleri sıkılaştırdı. Şehirler arası yollarda kurulan yeni nesil sabit radarlar ve mobil denetim noktaları, sürücülerin hız ihlallerini anlık olarak tespit ediyor. Peki, radar yoğunluk noktaları nereler ve 2026 radar cezaları ne kadar? İşte sürücülerin yolculuğa çıkmadan önce bilmesi gereken kritik detaylar.

RADAR NOKTALARI NERELERDE YOĞUNLAŞIYOR?

Türkiye genelinde özellikle “kara nokta” olarak adlandırılan ve kaza riskinin yüksek olduğu güzergahlar, sabit radarlarla 7/24 izleniyor.

Sürücüler için riskli bölgeler şu şekilde öne çıkıyor:

Şehir giriş ve çıkışları:

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerin giriş ve çıkış noktalarında, EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) ve ortalama hız koridoru uygulamaları kesintisiz devam ediyor. Trafik ekipleri, bu bölgelerde olası ihlalleri anında tespit ediyor.

Otoyol hız koridorları:

Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu ve Ankara-Niğde Otoyolu gibi güzergahlarda “ortalama hız tespiti” uygulamaları bulunuyor. Yani sürücülerin sadece radarın önünde yavaşlaması artık yeterli değil; gişe arası ortalama hız kontrol ediliyor.

Mobil denetim araçları

Sabit radarların yanı sıra, sivil plakalı mobil radar araçları ve dronlar özellikle virajlı yollar ve görüşün kısıtlı olduğu noktalarda denetim gerçekleştiriyor. Bu sayede sürücüler her an hız kontrolüne tabi tutulabiliyor.

2026 GÜNCEL HIZ SINIRLARI VE DÜZENLEMELERİ

Hız sınırları yolun niteliğine ve aracın türüne göre farklılık gösteriyor. Önceki mevzuatta hız sınırını yüzde 10 oranında aşma toleransı vardı, ancak Mart 2026 itibarıyla bu tolerans kaldırıldı. Artık cezalar, şehir içinde 5 km/s, şehirler arası yollarda ise 10 km/s’lik küçük aşım miktarına göre belirleniyor.

KÜÇÜK HIZ AŞIMI BİLE CEZAYA TABİİ

Yeni düzenlemeye göre:

Hız sınırı 50 km/s olan bir yolda 55-56 km/s hız yapan sürücü ceza alabilir.

Hız sınırı 130 km/s olan bir yolda 140-150 km/s hızdan itibaren ceza uygulanıyor.

6 km/s’lik küçük aşım bile yaklaşık 2.000 TL para cezasına yol açabiliyor.

İhlalin büyüklüğüne göre cezalar kademeli olarak artıyor; 30 gün ehliyetten men gibi yaptırımlar da uygulanabiliyor.