Süper Lig'de yeni sezon öncesi transferde ilk olarak Brezilya'nın Operario takımından 32 yaşında, 1.87 boyundaki stoper Allan Godoi ve kulübüyle anlaşan Göztepe, Adana Demirspor'dan ayrılan genç oyuncu Arda Okan Kurtulan'ı da kadrosuna dahil ediyor. Godoi transferini resmi olarak açıklaması beklenen Göz-Göz, 22 yaşındaki Arnavut asıllı Türk sağ bek Arda Okan'ı da kendisine talip olan Gaziantep FK ve Kayserispor'un elinden alacak. Arda transferinde önemli mesafe alan Göztepe'nin genç oyuncuya imza attıracağı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin 2019 yılında yıldız adayı olarak kadrosuna kattığı Arda Okan Kurtulan ardından 2022'de Adana Demirspor'a transfer oldu. Kiralık olarak Karacabey Belediyespor ve Diyaberkirspor'a verildikten sonra geçen sezon A takıma giren futbolcu, Süper Lig'de 26'sı ilk 11'de 27 maçta forma giyerek 1 gol attı. Fenerbahçe döneminde altyapılarda forvette görev yapan Arda Okan, Adana Demirspor'da ise defansın sağında oynadı. Bonservisi elinde olan Arda, sezon sonunda serbest kaldı. Göztepe'de futbolu yöneten Sport Republic, transferde önceki sezonlarda olduğu gibi özellikle genç oyunculara önem veriyor.

HELITON'A İSMAİL KARTAL TALİP

Göztepe'de 1.5 yıldır defansın bel kemiği olan Brezilyalı stoper Heliton'a teknik direktör İsmail Kartal'ın çalıştırdığı İran Ligi takımlarından Persepolis'in talip olduğu öğrenildi. Persepolis'in bonservis için sarı-kırmızılıların kapısını çaldığı iddia edildi. Göz-Göz'e 2023-2024 sezonunun devre arasında Bulgar ekibi CSKA 1948 Sofya'dan transfer edilen 29 yaşındaki stoper, mayıs ayında opsiyonunun kullanılmasıyla takımda kalmıştı. Geçen sezon Süper Lig'de 34 maçta oynayan Heliton'un Göztepe'yle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.