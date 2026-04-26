Panele, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis de katıldı. Macron, Türkiye’den gelebilecek olası bir “tehdit” durumunda, Fransa’nın, Yunanistan’ın yanında olacağını söylerken, “Burada olacağız. Fransa-Yunanistan ittifakı budur” diye ekledi.





KIBRIS'A FRANSIZ ÇIKARMASI



Macron, geçtiğimi gün Kıbrıs Rum kesiminde de SOFA anlaşması imzalayarak adada kalıcı askeri varlık oluşturacaklarını duyurmuştu. İran savaşı ve bölgesel gerilimi fırsata çeviren Fransız yönetimi, “Kıbrıs’a saldırı, bize yapılmış sayılır” ifadesini kullanırken Mari Deniz Üssü’nü büyük bir donanma merkezine dönüştürmeyi hedefliyor. Ancak bu adım, 1960 Garantörlük Antlaşması nedeniyle hukuki tartışmaları da beraberinde getirdi.