Oyuncu Aslı Bekiroğlu, rahmindeki miyom sonrası geçirdiği ameliyat sırasında yaşanan ciddi bir komplikasyonun ardından yaklaşık iki yıldır süren sağlık sorunlarıyla yeniden gündeme geldi. Altıncı kez ameliyat olduğunu açıklayan Bekiroğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı duygusal paylaşımda hem yaşadığı zorlu süreci hem de bir ameliyat daha geçireceğini anlattı. Sağlık mücadelesinin beklenenden çok daha ağır ilerlediğini ifade eden oyuncunun sözleri dikkat çekti.

''YANLIŞLIKLA BAĞIRSAĞIMI KESTİLER''

Bir süre önce rahmindeki miyom nedeniyle ameliyata giren Bekiroğlu, operasyon sırasında bağırsağının yanlışlıkla kesildiğini ve bu durumun ciddi komplikasyonlara yol açtığını açıkladı. Yaşanan bu gelişmenin ardından defalarca ameliyat olmak zorunda kalan oyuncu, süreç boyunca hem fiziksel hem de psikolojik olarak büyük bir mücadele verdi. Her şeyin yolunda olduğuna inandığı an doktorundan gelen şok edici açıklamayla hayalleri yarım kaldı. Bekiroğlu şu sözleri söyledi:

''Doktorun bana yaptığı yanlış müdahalesi olmasaydı 3 ayda iyileşecektim fakat 2 seneme mal oldu. Karın kasımı aldılar ve rektovajinal fistül olan bölgeye yerleştirdiler. 15 kilo verdim. Her şey iyileşecek zannettim ama 2 ay sonra ben fark ettim. Küloduma baktığımda fark ettim. Doktor bana hepsini baştan yapmamız gerekecek dedi.''

GÖZYAŞLARI İÇİNDE KALDI

Geçtiğimiz aylarda da ameliyat sonrası evdeki sürecini paylaşan Bekiroğlu, son olarak altıncı operasyonu geçirdiğini duyurdu. Gözyaşları içinde konuştuğu videoda, yaşadıklarını anlatmanın kendisi için kolay olmadığını vurgulayan oyuncu, “Çok ağır bir dönemdi” ifadelerini kullandı.

Bekiroğlu şu sözleri söyledi:

''Bugüne kadar bunu dile getirmemeyi, çok fazla kimseyle paylaşmamayı tercih ettim. Hem psikolojik olarak hem de yaşadıklarım açısından benim için gerçekten çok ağır bir dönemdi. Kimseye de söylemiyordum, utanıyordum ama insan alışmak zorunda kalıyor. Ben de bunu en olur yolla, kendi bildiğim, pozitifi seçtiğim yolla yaşamayı tercih ettim. Şu an geçirdiğim başarılı ameliyatlar, yeni doktorlarımla birlikte iyileşme yolunda olmam ve hayatıma, kariyerime yeniden devam edecek gücü kendimde bulmam sayesinde bunu paylaşabilecek cesareti buluyorum."

HAKKINI ARAMAK İÇİN ADIM ATACAK

Sağlık durumunun giderek toparlandığını ancak henüz sürecin tamamlanmadığını belirten Bekiroğlu, bir ameliyat daha olacağını açıkladı. Yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşma nedeninin yalnızca kendi hikâyesi olmadığını da dile getiren oyuncu, benzer durumları yaşayan kişilere ışık tutmak istediğini söyledi.

Bekiroğlu ayrıca yaşanan sürecin bir tıbbi hatadan kaynaklandığını düşündüğünü belirterek, hakkını aramak için adım atacağını ifade etti. Uzun süredir gözlerden uzak bir iyileşme süreci geçiren oyuncunun açıklamaları, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.