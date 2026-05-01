Küresel piyasalarda gözler merkez bankalarının hamlelerine çevrilmiş durumda.

Japonya ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını sabit tuttuğunu anımsatan İslam Memiş, Avrupa Merkez Bankası’ndan da benzer bir temkinli duruş beklendiğini ifade etti.

Jeopolitik gerilimler ve petrol fiyatlarındaki hareketliliğin piyasalarda belirsizliğe yol açtığını vurgulayan Memiş, bankaların mevcut riskler nedeniyle temkinli bir politika izlediğini dile getirdi.

ONS ALTINDA MART AYI DÖNÜŞÜ VE MAYIS HEDEFLERİ

Altın piyasasında Mart ayının bir kırılma noktası olduğu değerlendirmesinde bulunan Memiş, ons altın için şu verileri paylaştı:

"Uluslararası piyasalarda ons altın 4635 dolar seviyesinde %2 primli tepki alımıyla karşımızda durmaya devam ediyor.

Mart ayında en kötüsü geride kaldı uyarımı tekrar anımsatmak isterim. Mart ayında 4100 dolar seviyesine kadar gerileyen bir ons altın vardı karşımızda. Şu anda ons altın 4635 dolar seviyesinde. Yani Nisan ayını 535 dolarlık bir yükselişle tamamlıyoruz" dedi.

Mayıs ayı için yükseliş öngörüsünü koruyan uzman, teknik seviyeler hakkında şu bilgileri verdi:

"Burada savaş devam ederse, stres artarsa yine Trump'ın söylemleri piyasayı manipüle etmeye devam ederse 4400 dolar seviyesi güçlü destek seviyesi. İlk önce 4.500 dolar seviyesi güçlü destek seviyesi. Mayıs ayı önümüzde yükselişlerin devam edeceğini ifade etmiştim diğer videolarda. Yine beklentim devam ediyor" dedi.

GRAM ALTINDA YIL SONU BEKLENTİSİ

Yatırımcıların en çok merak ettiği gram altın fiyatlarına ilişkin tahminlerini de güncelleyen Memiş, Mayıs ayı içinde 7.000 TL sınırının aşılacağını öngörüyor.

Ons altın tarafında önce 4.850, ardından 4.900 dolar seviyelerinin test edilebileceğini belirten Memiş, yıl sonu hedefini yineledi:

MAYIS AYI İÇİNDE ALTINDA 7 BİN TL ATAKLARI BEKLENİYOR

"Mayıs ayı içinde 7.000 TL seviyesinin üzerine ataklar bekliyorum. Ons altın tarafında önce 4850 tekrar 4900 dolar seviyesi denemesini yapabilir. O yüzden mayıs ayı tarafında benim altın tarafındaki öngörüm yükseliş yönlü devam etmekte. gram altın tarafında 10.000 TL seviyesi yıl sonuna kadar tekrar geçerliliğini korumakta" şeklinde açıklamada bulundu.

YATIRIMCIYA UZUN VADE MESAJI

Kısa vadeli dalgalanmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan İslam Memiş, piyasadaki yönsüzlük karşısında sabırlı bir duruş sergilenmesi gerektiğini ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Mayıs ayına baktığımız zaman yine sessizce beklemeye devam edeceğiz. Bu soygunda masada olmayacağız. Kenarda olmaya devam edeceğiz. Kıymetli arkadaşlar orta ve uzun vadede petrol karşısındaki bütün varlıklarla alakalı yükseliş yönlü beklentimizi tekrar korumaya devam ediyoruz" dedi.

-Yatırım tavsiyesi değildir.