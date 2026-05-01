Küresel piyasalarda gözler merkez bankalarının hamlelerine çevrilmiş durumda. 

Japonya ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını sabit tuttuğunu anımsatan İslam Memiş, Avrupa Merkez Bankası’ndan da benzer bir temkinli duruş beklendiğini ifade etti. 

Jeopolitik gerilimler ve petrol fiyatlarındaki hareketliliğin piyasalarda belirsizliğe yol açtığını vurgulayan Memiş, bankaların mevcut riskler nedeniyle temkinli bir politika izlediğini dile getirdi.

ONS ALTINDA MART AYI DÖNÜŞÜ VE MAYIS HEDEFLERİ

Altın piyasasında Mart ayının bir kırılma noktası olduğu değerlendirmesinde bulunan Memiş, ons altın için şu verileri paylaştı:

"Uluslararası  piyasalarda  ons  altın  4635 dolar  seviyesinde  %2  primli  tepki alımıyla   karşımızda  durmaya  devam ediyor. 

Mart  ayında  en  kötüsü  geride kaldı  uyarımı  tekrar  anımsatmak  isterim.  Mart  ayında  4100  dolar  seviyesine  kadar gerileyen  bir  ons  altın   vardı karşımızda.  Şu  anda  ons  altın  4635  dolar seviyesinde.  Yani  Nisan  ayını 535 dolarlık  bir  yükselişle  tamamlıyoruz" dedi. 

Mayıs ayı için yükseliş öngörüsünü koruyan uzman, teknik seviyeler hakkında şu bilgileri verdi:

"Burada  savaş  devam  ederse, stres  artarsa  yine  Trump'ın  söylemleri piyasayı  manipüle  etmeye  devam  ederse 4400  dolar  seviyesi  güçlü  destek seviyesi.  İlk  önce  4.500  dolar  seviyesi güçlü  destek  seviyesi. Mayıs  ayı  önümüzde  yükselişlerin devam  edeceğini  ifade  etmiştim  diğer videolarda.  Yine  beklentim  devam  ediyor" dedi. 

GRAM ALTINDA YIL SONU BEKLENTİSİ

Yatırımcıların en çok merak ettiği gram altın fiyatlarına ilişkin tahminlerini de güncelleyen Memiş, Mayıs ayı içinde 7.000 TL sınırının aşılacağını öngörüyor.

Ons altın tarafında önce 4.850, ardından 4.900 dolar seviyelerinin test edilebileceğini belirten Memiş, yıl sonu hedefini yineledi:

MAYIS AYI İÇİNDE ALTINDA 7 BİN TL ATAKLARI BEKLENİYOR

"Mayıs  ayı  içinde  7.000  TL  seviyesinin üzerine  ataklar  bekliyorum. Ons  altın tarafında  önce  4850  tekrar  4900  dolar seviyesi  denemesini  yapabilir.  O yüzden  mayıs  ayı  tarafında  benim  altın tarafındaki  öngörüm  yükseliş  yönlü  devam etmekte. gram  altın  tarafında  10.000  TL  seviyesi yıl  sonuna  kadar  tekrar  geçerliliğini korumakta" şeklinde açıklamada bulundu. 

YATIRIMCIYA UZUN VADE MESAJI

Kısa vadeli dalgalanmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan İslam Memiş, piyasadaki yönsüzlük karşısında sabırlı bir duruş sergilenmesi gerektiğini ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Mayıs  ayına   baktığımız  zaman yine  sessizce  beklemeye  devam  edeceğiz. Bu  soygunda  masada  olmayacağız.  Kenarda olmaya  devam  edeceğiz.  Kıymetli arkadaşlar  orta  ve  uzun  vadede  petrol karşısındaki  bütün  varlıklarla  alakalı yükseliş  yönlü  beklentimizi  tekrar korumaya  devam  ediyoruz" dedi. 

-Yatırım tavsiyesi değildir. 